Am Sonntagabend geht Dancing on Ice mit der dritten Show an den Start und glänzt schon jetzt wieder mit jeder Menge Emotionen, Schmerz und große Geschichten. Auch im Publikum tauchen immer wieder bekannte Gesichter auf, die sich als Eiskunstlauf-Fans outen. Promiflash ist heute live vor Ort und entdeckt einen ganz besonderen Star: Anelia Janeva, die Exfreundin von Helene Fischers (34) neuem Freund Thomas Seitel, jubelt am Rande der Eisfläche für die Promis mit!

Promiflash überzeugt sich wieder mal vor Ort vom Talent der Eisprinzen und Prinzessinnen. Etwas abseits des Publikums machte es sich auch Anelia bequem und jubelte bereits fleißig den Kufenhelden um Sarina Nowak (25) und Timur Bartels (23) zu. Der Lockenschopf ist aber vor allem da, um seinen guten Freund und Juror Cale Kalay zu unterstützen – Anelia sorgt als Make-up-Artistin dafür, dass das Jury-Mitglied immer top aussieht.

Doch nicht nur die lockige Beauty verbringt ihren Sonntagabend bei der eisig-schönen Show. Auch das TV-Show-Pärchen Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) fiebert mit den Stars vor Ort mit – allerdings als ganz normale Zuschauer. Auch die verletzte Sarah Lombardi (26) ließ sich dieses Event nicht nehmen und supportet ihren Partner Joti Polizoakis (23) neben der Eisfläche.

Instagram / aneliajaneva Anelia Janeva, Maskenbildnerin und Tänzerin

Instagram / aneliajaneva Thomas Seitel und Anelia Janeva 2013

Star Press Johannes Haller und Yeliz Koc im August 2018

