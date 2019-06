Marc Terenzi (41) schlägt neue Wege ein! Ende der 90er Jahre begann der US-Amerikaner seine musikalische Karriere in der Boyband Natural. Nach ihrer Auflösung 2004 startete er mit einer Solo-Karriere durch und schaffte es mit seinem Hit "Love to Be Loved by You" sogar auf Platz drei der deutschen Single-Charts. Zusätzlich nahm er an mehreren Reality-TV-Formaten teil. Dem Sänger scheinen seine Aufgaben aber nicht vielseitig genug zu sein, denn Marc ist ab sofort auch Betreiber eines Strip-Clubs!

Der Club mit dem Namen "Paradise Lost" befindet sich im Party-Ort Magaluf auf Mallorca. Im Interview mit Bild verriet der 41-Jährige: "Ich werde so oft es möglich ist im Club sein, mindestens aber zweimal die Woche, weil ich ja auch noch die Shows im Megapark und in Krümels Stadl habe. Mein Club wird für Männer und Frauen sein, aber an zwei Tagen sind Shows nur für Ladys geplant." Worüber sich Marcs weibliche Fans sicher besonders freuen werden: "Du kannst auch wirklich in die Nähe von mir kommen und mich anfassen."

In den vergangenen Monaten hatte der Tattoo-Liebhaber in seiner Instagram-Story immer mal wieder sein "Secret Project" erwähnt, sich aber zunächst noch bedeckt gehalten. Im Interview kündigte er nun an, was die Gäste seines Clubs erwartet: Von seiner ehemaligen Menstrip-Gruppe SixxPaxx seien bisher keine Auftritte geplant, dafür werden aber andere Gruppen und Stripper ihre Hüllen fallen lassen.

Getty Images Marc Terenzi, Sänger

ActionPress Marc Terenzi im Juni 2019

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Marc Terenzi und The Sixx Paxx

