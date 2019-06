Ein Schock für die deutsche Schauspielbranche: Lisa Martinek (47) ist völlig überraschend verstorben. Nach ihrem Studium an der Hamburger Hochschule für Musik und Theater machte sich die hübsche TV-Darstellerin einen großen Namen in Film und Fernsehen, war unter anderem in den beliebten Krimi-Produktionen "Das Duo", "Schwester Weiß" und "Blaumacher" zu sehen. Nun wurde ganz unerwartet der frühe Tod der Schauspielerin vermeldet.

Gegenüber der Deutschen Presseagentur teilte Christian Schertz, der Anwalt ihrer Familie, am Sonntag die traurige Nachricht mit. Die 47-Jährige starb am Freitag während eines Aufenthalts in Italien. Weitere Angaben habe der Anwalt mit Hinweis auf entsprechende Bitten der Familie nicht machen wollen, heißt es weiter. Die Frau des Filmproduzenten Giulio Ricciarelli hinterlässt ihren Gatten und drei Kinder.

Erst vor einer Woche hatte die Schauspielerin ihren letzten Instagram-Posting von Dreharbeiten abgesetzt. Unter dem Bild sammeln sich bereits die erschütterten Fan-Kommentare. "Zu früh!", betrauerte ein User den plötzlichen Tod der beliebten TV-Darstellerin und Hörspielsprecherin.

ActionPress Lisa Martinek im Mai 2019

ActionPress Lisa Martinek beim Deutschen Hörfilmpreis im März 2019

Getty Images Lisa Martinek beim Produzentenfest 2018 in Berlin



