Seit Ende Juni verhilft Inka Bause (50) einsamen Bauern wieder zum Liebesglück! Bei Bauer sucht Frau International reist die TV-Kupplerin dieses Mal sogar über die deutschen Landesgrenzen hinaus in weit entfernte Länder, um den ausgewählten Junggesellen eine neue Liebe zu vermitteln. So darf auch Rainer in Australien drei Single-Ladys auf seiner Ranch näher kennenlernen. Doch als er die Teilnehmerinnen abholen wollte, musste er direkt die erste Pleite einstecken: Kandidatin Doris kam gar nicht erst mit!

Die 48-jährige Saskia und die Altenpflegerin Michaela warteten geduldig auf den 60-Jährigen am Flughafen – und die Dritte im Bunde fehlte. Nach einer ersten Begrüßung rief Rainer daher bei Doris an und bekam von ihr die Begründung: "Es tut mir so leid, Rainer, dass ich nicht mitkonnte. Mir ging es so schlecht, ich habe mich nicht erklären können, woher das auf einmal kam." Der Autoschlosser nahm die Abfuhr gelassen. "Passiert, wa? Doris hat ihre Chance verpasst, aber das ist ihr Fehler, nicht meiner", sagte er.

Den beiden anderen Frauen kam die Absage gelegen: Sie freuten sich offen darüber, dass sie nun eine Konkurrentin weniger haben. "Wenn die tatsächlich nicht kommt, ist das natürlich umso besser", gab Michaela zu und Saskia betonte, dass es ihr überhaupt nicht wichtig sei, was mit Doris los war.

