Ob Rainer sein Liebesglück bei Bauer sucht Frau International finden wird? Der australische Farmer möchte in dem Kuppelformat sein Herz verlieren und darf eigentlich gleich drei Damen auf seine Ranch einladen. Doch schon am Flughafen gibt es für ihn die erste Pleite: Kandidatin Doris taucht gar nicht erst auf. Aber das war nicht das Einzige, das am ersten Tag im australischen Perth schief lief!

Denn, nicht nur, dass die Kandidatinnen Saskia und Michaela zu zweit am Flughafen auf Rainer warteten – sie mussten sich dabei auch mehr als geduldig zeigen: Denn der 60-Jährige putzte noch seelenruhig seinen Wagen und besorgte Willkommensgeschenke, während die Teilnehmerinnen bereits mit seiner Ankunft rechneten. Doch nicht nur das: Das Gepäck der Single-Ladys hatte den Weg über den Indischen Ozean nicht geschafft und musste nachgeliefert werden.

Am Flughafen kein Rainer und auch keine Koffer – konnte es denn noch ärger kommen? Und ob! Mitten auf dem Weg zur Farm machte das Auto plötzlich schlapp und die Liebesabenteurer mussten auf einen Mietwagen warten. Doch Chaos hin oder her – Michaela und Saskia waren davon keineswegs verschreckt: "Er ist da ganz gelassen – und das ist richtig gut", freute sich Michaela sogar.

RTL Rainer, bekannt aus "Bauer sucht Frau International"

Anzeige

RTL Inka Bause, Moderatorin

Anzeige

RTL Rainer, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de