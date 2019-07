Sie haben sich gesucht und gefunden! Mit der Hoffnung, der großen Liebe zu begegnen, startete Andrej Mangold (32) zu Beginn des Jahres sein Abenteuer als amtierender Bachelor. Jennifer Lange, die es dem Basketballer von Anfang an angetan hatte, schaffte es schließlich, seine letzte Rose und somit auch sein Herz zu erobern. Seit dem großen Gänsehaut-Finale sind zwar inzwischen mehrere Monate vergangen, aber die beiden sind nach wie vor verliebt wie am ersten Tag. In der Bremerin hat Andrej einfach sein Gegenstück gefunden.

Auf Instagram verzückte der 32-Jährige wieder einmal mit einer zuckersüßen Liebeserklärung an seine Auserwählte. Zu einem Foto, auf dem die beiden eng umschlungen vor einer romantischen Meereskulisse posieren, schrieb er: "Eines der besten Dinge ist es, dich zum Lachen zu bringen. Zu wissen und vor allem zu spüren, dass man eine Person gefunden hat, die auf der gleichen Wellenlänge ist, ist einzigartig." Er kenne die Zumba-Lehrerin mittlerweile in- und auswendig. "Jeder Moment ist besonders, vor allem, wenn man sich anschaut und weiß, was in seinem Partner vorgeht", lauteten seine Zeilen weiter.

Schließlich beendete der Frauenschwarm seinen virtuellen Liebesbrief mit den Worten: "Mit dir zusammen macht alles noch viel mehr Spaß! Schön, dass wir zum Team Gold geworden sind." Andrejs Text rührte die Follower offenbar sehr – sie hinterließen zahlreiche Herz-Emojis.

Instagram / dregold Andrej Mangold in Frankfurt

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange, Bachelor-Paar 2019

ActionPress Jennifer Lange und Andrej Mangold bei einer Autogrammstunde in Hamburg, 2019

