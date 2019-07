Romantik auf dem Traktor? Bei der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau International scheinen ordentlich die Funken zu sprühen. Während Landwirt Marco schon mit seiner Vanessa Händchen gehalten hat, scheint es auch bei Kanada-Auswanderer Freddy richtig gut zu laufen. Immerhin hat sich der Farmer mit Jennika jemanden vom Fach ins Haus geholt – die Blondine arbeitet in einem Milchviehbetrieb. Aber kann sie ihre Mitstreiterinnen damit ausstechen?

Kühe füttern, durch den Schlamm laufen und sogar Traktor fahren: Jennika ist ein echtes Ass – und das imponiert dem schüchternen Hofbesitzer ordentlich, wie er offenbarte: "Das ist auf jeden Fall ein großer Bonuspunkt, dass sie sich ein bisschen mit allem auskennt." Auch ihre Kenntnisse mit der Traktor-Technik sind Freddy direkt ins Auge gefallen: "Einfach so den Weg entlang fahren, das kann jeder. Aber ein gutes Gefühl haben mit der Kupplung und so, damit es nicht so ruckelt beim Schalten, das braucht Zeit."

Hat Amor Inka Bause (50) hier etwa das perfekte Paar zusammengeführt? Immerhin scheint die Herzdame des Bauern auch nicht so ganz abgeneigt zu sein: "Vorstellen könnte ich mir das hier, glaube ich, schon, hier in Kanada und dann auch mit Freddy, mit dem Partner, der da auch Lust zu hat, das zu machen." Nur eines wünsche sich Jennika für die Zukunft von ihrem Vielleicht-Partner: mehr Tiere auf dem Hof.

TVNOW Bauer Freddy aus Kanada mit seinen Kandidatinnen Jennika, Christin und Francis

Anzeige

TVNOW Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

Anzeige

TVNOW "Bauer sucht Frau International"-Logo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de