Sorge um Cameron Dallas (24)! Der gefeierte Social-Media-Star aus den USA lässt seine mehr als 21 Millionen Follower regelmäßig an seinem Leben teilhaben. Doch mit einem Post schockte der Influencer nun alle: Wie Cameron am Sonntag verkündete, liegt er derzeit mit einem bandagierten Arm im Krankenhaus. Nun hat er endlich verraten, was genau geschehen ist: Er hat sich die Verletzung bei einem gewagten Stunt zugezogen!

"Es sollte eigentlich nur ein Strandausflug werden", schrieb der Schauspieler nun zu einem aktuellen Clip auf Instagram. Das Video zeigt den Unfall: Zusammen mit Freunden hüpft er von einem hohen Felsvorsprung ins Wasser – doch schon kurz nach dem Auftauchen an die Wasseroberfläche spürt er, dass etwas nicht stimmt. "Ich habe mir bei einem Sprung von einer über 20 Meter hohen Klippe die Schulter verrenkt, weil ich meine Arme nicht seitlich angelegt habe", erklärte der Webstar weiter. Letztendlich musste sogar ein Helikopter kommen, um den Sänger am Unfallort einzusammeln und in eine Klinik zu bringen.

Doch Cameron konnte seinen Fans Entwarnung geben: Er scheint sich bereits wieder auf dem Weg der Besserung zu befinden. "Ich fühle mich so viel besser", verkündete er. Ein Selfie aus dem Krankenhausbett zeigt ihn ebenfalls mit einem breiten Lächeln.

Splash News Cameron Dallas im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / camerondallas Influencer Cameron Dallas

Anzeige

Splash News Cameron Dallas im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de