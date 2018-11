"Why Haven't I Met You?" – "Warum habe ich dich nicht getroffen?", fragt Cameron Dallas (24) in seiner allerersten Single, die Ende Oktober erschienen ist. Und der Social-Media-Star gibt damit offenbar mehr von sich preis, als man zunächst geahnt hätte. Denn trotz oder gerade wegen seines großen Erfolgs als Model, Schauspieler und im Netz, scheint Cameron sich nämlich sehr einsam zu fühlen.

Die Zahl seiner Fans ist gigantisch, allein auf Instagram hat Cameron über 21 Millionen Follower. Gegen die Einsamkeit hilft das jedoch nicht. In der Teen Vogue beichtet der Netz-Star: "Ich bin immer auf Tour und treffe immer neue Menschen, so ist es schwer, richtige Beziehungen aufzubauen. Ich habe einfach keine Zeit, Kontakte zu knüpfen, geschweige denn, auf Dates zu gehen oder Freundschaft zu schließen. Ich bin einfach nie lang genug an einem Ort."

Im Interview bestätigt der 24-Jährige auch, dass seine Single von seiner Sehnsucht nach wahrer Liebe handelt. "Im Text geht es darum, dass ich die Person, mit der ich mein Leben verbringen werde, lieber jetzt als später treffen will. Aber so funktioniert das Leben nicht", erklärte Cameron weiter.

Getty Images Cameron Dallas in New York City 2018

Getty Images Cameron Dallas, YouTuber

Getty Images Cameron Dallas, YouTuber

