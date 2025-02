Süße Neuigkeiten: Cameron Dallas wird zum ersten Mal Papa

Der Internet-Star Cameron Dallas (30), der vor allem durch die Plattform Vine bekannt wurde, verkündet tolle Neuigkeiten: Er und seine Freundin Madisyn erwarten Nachwuchs! Auf Instagram lässt der "Expelled"-Darsteller die Babybombe platzen. Ein Video zeigt erst Madisyn, wie sie in einem hautengen Kleid über ihren Babybauch streichelt – später erscheint auch Cameron in dem Clip und liebkost die werdende Mama. Zu dem süßen Video schreibt das Paar: "[Unser] Baby kommt im Juli 2025."

Diese überraschende Nachricht löst eine Flut an Glückwünschen in den Kommentaren aus. "Ich verfolge dich schon, seitdem ich 13 bin, und jetzt wirst du einfach Vater. Wow", freut sich eine Userin und auch ein weiterer Follower gratuliert: "Ich freue mich sehr für euch. Herzlichen Glückwunsch". Unter den Gratulanten befindet sich auch die Familie des Paares. So kommentiert beispielsweise Camerons Mutter Gina Dallas begeistert: "Oma Gigi ist überglücklich für euch beide!"

Cameron könnte wohl nicht glücklicher sein! Doch das war nicht immer so. Hinter dem Internet-Star, der bereits im jungen Alter berühmt wurde, liegen turbulente Zeiten. Schon früh lernte er die Schattenseiten des Ruhms am eigenen Leib kennen. In seiner Vergangenheit wurde er bereits wegen schwerer Körperverletzung verhaftet und kämpfte gegen eine Alkoholsucht. Im Jahr 2023 beschloss er jedoch, sein Leben umzukrempeln und ist nun bereits seit fast zwei Jahren trocken.

Instagram / camerondallas Madisyn Menchaca und Cameron Dallas

Instagram / camerondallas Cameron Dallas, Influencer

