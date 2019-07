Reality-TV-Star Dean McDermott (52) versetzt seinen Fans einen Riesenschreck! Erst vor wenigen Tagen postete der Ehemann von Schauspielerin Tori Spelling (46) ein Video vom häuslichen Krankenbett. Er glaubte, sich bei einem seiner sechs Kids angesteckt zu haben und lag zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Tagen mit 39 Grad Fieber flach. Mittlerweile ist jedoch klar, dass sein Zustand deutlich ernster als anfangs angenommen ist: Dean wurde wegen einer Lungenentzündung und mit Verdacht auf Meningitis ins Krankenhaus eingeliefert!

Das verriet der 52-Jährige jetzt selbst in einem Instagram-Posting. Er teilte ein Selfie aus dem Krankenhaus, auf dem man ihm seinen schlechten Zustand deutlich ansehen kann. Scheinbar erschöpft und übersät mit Schläuchen versucht Dean, auf dem Pic dennoch in die Kamera zu lächeln. Dazu schrieb er: "Das ist letzte Nacht passiert. Ich wurde wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht, möglicherweise ist es Meningitis. Ich war in meinem Leben noch nie so krank! Trotzdem Daumen hoch und die gute Laune bewahren."

Ein neues Gesundheitsupdate von Dean lässt momentan auf sich warten. Ob der Schauspieler sich also tatsächlich mit Meningitis angesteckt hat und wie lange er im Krankenhaus behandelt werden muss, ist bisher noch unklar.

Matt Winkelmeyer/Staff/Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kindern

Image Press / Splash News Tori Spelling und Dean McDermott bei einem Event in Studio City

Getty Images Dean McDermott, US-amerikanischer Schauspieler

