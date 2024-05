Geldsorgen: Tori Spelling und Ex haben 185.000 Euro Schulden

Tori Spelling (51) und ihr Noch-Ehemann Dean McDermott (57) haben ein Schuldenproblem. Vor über zwölf Jahren hatten die beiden sich ein Kredit über 370.000 Euro geholt, welchen sie bis heute nicht zurückgezahlt haben. 2019 hatte das ehemalige Paar bereits einen Vollstreckungsbescheid erhalten, mittlerweile gibt es schon einen zweiten, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die der Us Weekly vorliegen. Ein Anwalt der National Bank bestätigt den Fall gegenüber dem Magazin: "Wenn ein Urteil vollständig bezahlt oder beglichen wurde, wird es in ein gerichtliches Dokument eingetragen, und in diesem Fall wurde noch keins erstellt."

Die Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihr ehemaliger Mann äußerten sich noch nicht zu ihren Schulden. Doch ihre Geldprobleme waren schon länger bekannt: Nachdem Schimmel in ihrem Haus entdeckt worden war, musste sie mit ihren fünf gemeinsamen Kindern die Familienvilla mit fünf Schlafzimmern verlassen und zog mit ihnen in ein billiges Motel. Doch um ihre Sachen einlagern zu lassen, fehlte der Mama das Geld für die monatliche Gebühr. "Ein sehr freundlicher Mensch hat verhindert, dass sie [die Lagerräume] versteigert werden. [...] Ich habe Freunde, die mir helfen, wieder in einige der Boxen zu kommen", gestand die 51-Jährige im "Misspelling"-Podcast.

Tori und Dean hatten sich nach 18 Jahren Ehe für die Scheidung entschieden. Das Paar gab seine Trennung im vergangenen Jahr bekannt. Dazu schrieb Dean in einem Beitrag im Netz: "Mit großer Traurigkeit und sehr, sehr schwerem Herzen haben Tori und ich nach 18 gemeinsamen Jahren und fünf wunderbaren Kindern beschlossen, getrennte Wege zu gehen und einen neuen, eigenen Weg einzuschlagen." Der 57-Jährige ist mittlerweile in einer neuen Beziehung, was seine Ex freut – sie likt und kommentiert die gemeinsamen Pärchenbilder von Dean und seiner neuen Freundin.

Instagram / torispelling Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren fünf Kindern

Getty Images Dean McDermott und Tori Spelling im Juli 2008

