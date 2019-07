Nach langer Geheimhaltung ließ Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) vergangene Woche die Baby-Bombe platzen: Sie ist im sechsten Monat schwanger! Erst im vergangenen Jahr hatte die Schauspielerin eine Fehlgeburt erlitten – umso mehr überraschte nun diese Nachricht! Im Netz zeigte sich die stolze Bald-Mama bereits mega-sexy mit ihrem runden Bauch – und jetzt wurde Shay super-lässig in den Straßen New Yorks gesichtet.

Nach der überraschenden Baby-News trug die 32-Jährige nun erstmals in der Öffentlichkeit ihre Kugel zur Schau. Im Casual-Look mit dunkler Jeans, beigem Sweater und flachen, schwarzen Schuhen spazierte die Schauspielerin durch die New Yorker Innenstadt. Die leichte Wölbung unter dem Shirt war dabei ganz deutlich zu erkennen. Die Schwangerschaft scheint Shay sichtlich gut zu tun. Von Stress war in ihrer Miene keine Spur – mit Messy-Bun und Sonnenbrille wirkte sie ziemlich entspannt.

Nicht nur Shay, auch Kindsvater Matte Babel (38) kann das Baby-Glück kaum fassen. Im Netz schrieb der Moderator zu einem Bild von seiner schwangeren Freundin: "Du wirst eine unglaubliche Mutter. Wir haben Glück, dich zu haben. Ich liebe dich!" Bis es soweit ist, müssen sich die beiden nicht mehr allzu lange gedulden. Der Nachwuchs wird für Ende September oder Anfang Oktober erwartet.

Getty Images Schauspielerin Shay Mitchell bei einer Veranstaltung in Beverly Hills

Anzeige

Instagram / mattebabel Matte Babel und Shay Mittchel

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Shay Mitchell

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de