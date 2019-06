Shay Mitchells (32) Schwangerschaft ist tatsächlich schon fortgeschrittener als vermutet! Erst am Freitag hatte die schöne Schauspielerin ihrer Community verkündet: Gemeinsam mit ihrem langjährigen Freund Matte Babel (38) erwartet sie ihr erstes Kind! Auf einem Schnappschuss hatte der Pretty Little Liars-Star seinen üppigen Babybauch gezeigt, der bereits vermuten ließ, dass das Paar nicht mehr allzu lange auf seinen kleinen Schatz warten muss – und tatsächlich: Matt verriet nun in einem Post, dass Shay bereits im sechsten Monat ist!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Moderator am Samstag ein Foto seiner schwangeren Freundin. Zu dem Kugel-Bild schrieb der 38-Jährige stolz: "Zu sehen, wie ihr beide in den letzten sechs Monaten gewachsen seid, war die schönste Sache der Welt!" Er führte weiter aus, dass er unglaublich erstaunt sei, wie stark seine Liebste bisher gewesen sei. "Du wirst eine unglaubliche Mutter. Wir haben Glück, dich zu haben. Ich liebe dich!", beendete Matt die lieben Worte.

Dem rührenden Beitrag des Kanadiers nach können sich die Fans also voraussichtlich Ende September oder Anfang Oktober über erste Fotos des Nachwuchses freuen. Ob Shay ihr Kleines jedoch überhaupt zeigen wird? Schließlich hält die 32-Jährige auch ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Shay Mitchell im September 2018 in New York

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images TV-Gesicht Matte Babel

Anzeige

Jesse Grant/Getty Images for WE Shay Mitchell beim WE Day California

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de