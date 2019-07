Sie wollen ihrer neu entflammten Liebe auch erneut ein gemeinsames Zuhause geben! Erst vor wenigen Wochen fanden Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) nach einer kurzzeitigen Trennung wieder zueinander – sie wollen sich und ihrer Beziehung noch einmal eine Chance geben. Wie ernst es die beiden meinen, beweisen ihre aktuellen Pläne: Die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer wollen wieder zusammenziehen!

Dieses Mal suchen sie jedoch keine gemeinsame Bleibe in Johannes' Geburtsstadt Ravensburg, wo sie sich vor ihrer Trennung eine Wohnung geteilt haben. Stattdessen will das Paar einen Neustart in Yeliz' Heimat Hannover wagen! In ihrer Instagram-Story erklärt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin diesen Schritt und wie sie sich mit der Entscheidung fühlt: "Ravensburg ist wunderschön, aber es ist einfach zu weit weg von meiner Familie. Und ich brauche meine Familie, ich brauche meine Freunde. Deswegen freue ich mich jetzt richtig, wenn wir hierherziehen." Bisher hätten sie sich schon zwei Wohnungen angesehen, bis zum Umzug könnte es allerdings noch ein wenig dauern, so die 25-Jährige.

Wie die beiden nach ihrem Liebes-Comeback miteinander harmonieren, können die Fans des Paares am 23. Juli im "Sommerhaus der Stars" selbst beurteilen. Dort verbringen die Turteltauben mit sieben weiteren Pärchen zwei Wochen in einer TV-WG.

