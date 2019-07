Endlich äußert sich auch Antonia Elena zu ihrer neuen Liebe! Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Influencerin nur kurz nach der Trennung von TV-Hottie Philipp Stehler (31) bereits wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Die Blondine ist an Fitness-Enthusiast Christian Wolf vergeben – der Netz-Star machte die Beziehung mit einem süßen Paar-Pic öffentlich. Bislang schwieg Antonia noch zu ihrem neuen Glück, doch jetzt endlich gibt es das erste Statement der Schönheit: Sie kommt aus dem Schwärmen kaum mehr raus!

"Ich bin sehr, sehr froh, dass Chris an meiner Seite ist, ich bin wahnsinnig glücklich", offenbarte Antonia in ihrer Instagram-Story. Für die Münchnerin war es der perfekte Zeitpunkt, um ihre neue Liaison öffentlich zu machen – auch wenn der Split von Ex Philipp noch nicht so lange her ist: "Beziehungen gehen auseinander und neue Beziehungen fangen an. Und gegen das Glück von zwei Menschen kann einfach niemand etwas sagen."

Auch Antonia veröffentlichte das erste Paar-Pic mit ihrem Schatz auf ihrem Channel. In ihrer Story zeigt sie sich mit dem Muskelmann im Fitnessstudio – Chris drückt ihr dabei einen innigen Kuss auf die Stirn, während die Netz-Bekanntheit freudig strahlt.

Instagram / wolf.performance.coaching Antonia Elena und Christian

Antonia Elena und ihr neuer Freund Christian

Antonia Elena mit ihrem neuen Freund Christian

