André Dietz (43) ist immer noch total verliebt! Der Star aus Alles was zählt und seine Frau Shari kennen sich nun bereits seit zehn Jahren. Schon bei ihrer allerersten Begegnung hat des direkt Klick gemacht – und so kam eins zum anderen: Seit acht Jahren ist das Paar nun schon verheiratet und die beiden konnten bisher schon vier eigene Kinder in ihrer Familie begrüßen. Am 2. Juli feierten die beiden jetzt ihren Hochzeitstag!

"Shandré" – wie sich die Eheleute liebevoll nennen – posteten zu diesem besonderen Anlass ein lustiges Foto auf Instagram: In ihren zerknitterten Hochzeitsoutfits von damals posieren sie mit Sonnenbrille und nackten Füßen für die Kamera. "Sie streichelt meinen Kopf von innen und mein Herz sowieso", macht der Schauspieler seinem Herzblatt eine zuckersüße Liebeserklärung. Und auch die vierfache Mama äußert sich zu ihrem Jubiläum: "Die Klamotten stinken etwas, passen aber noch! Und wir fühlen uns wie damals: wahnsinnig glücklich und sehr verliebt."

In ihrem gemeinsamen Buch Alles Liebe geben André und Shari ihren Fans einen Einblick in ihr Leben und erzählen auch davon, wie sie ihr erstes Treffen empfunden haben: "Wir haben uns tatsächlich von der ersten Sekunde an mehr als gut verstanden. Der gleiche Humor, der gleiche Musikgeschmack, ähnliche Ansichten über Glauben und Medizin, über Politik und Menschen", schwärmt Shari.

