Bei diesem TV-Paar klingeln schon bald die Hochzeitsglocken! Bauer Stephan und seine Steffi galten als das Traumpaar der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel – im März gaben sie schließlich ihre Verlobung bekannt. Nun sprachen die beiden Turteltauben darüber, wie der schönste Tag ihres Lebens aussehen soll. Und dabei ist eines klar: Obwohl Steffi erst seit diesem Frühjahr im Süden Deutschlands lebt, wird es eine Hochzeit nach bayerischer Tradition geben!

"Ich habe mir ja einen Bayern ausgesucht und da möchte ich mich auch bayerisch überraschen lassen. Unsere Hochzeit fängt morgens um halb zehn mit einem Weißwurst-Frühstück an", erläutert die Münsteranerin gegenüber RTL. Anschließend stehe das sogenannte "Brautverziehen" auf dem Programm, das klassischerweise zu einer bayerischen Hochzeit dazu gehört. Was genau sich hinter diesem Begriff verbirgt, weiß Steffis zukünftiger Ehemann. "Da wird die Braut geklaut und dann muss der Bräutigam die Braut auslösen", erklärt der Landwirt den Brauch. Auch, was die Zeit nach der Trauung betrifft, hat Stephan bereits konkrete Vorstellungen: "Ich hoffe schon, dass die Hochzeit der schönste Tag unseres Lebens wird und wir eine glückliche, kinderreiche Ehe führen werden."

Tatsächlich scheint das TV-Paar den großen Tag kaum noch erwarten zu können: "Mit dem Standesamt und der Kirche haben wir schon alles geklärt", so die Braut in spe. Sogar die Einladungen seien bereits fertig. Die 36-Jährige macht kein Geheimnis daraus, wie sehr sie der Hochzeit entgegenfiebert: "Dass wir heiraten finde ich total schön und ich freue mich wahnsinnig darauf."

MG RTL D Stephan und Steffi in der dritten Folge von "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D Steffi und Stephan bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Stephan und Steffi von "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de