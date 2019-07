Die Trauer ist – verständlicherweise – noch immer riesengroß. Vor etwa einer Woche verstarb die Reality-TV-Darstellerin Beth Chapman (✝51). Sie erlag einem Krebsleiden im Alter von gerade einmal 51 Jahren. Erst vor wenigen Tagen nahm Ehemann Duane Chapman (66) in einer bewegenden Trauerfeier Abschied von seiner Frau. Nun meldeten sich auch ihre beiden Töchter Bonnie und Cecily sowie Stieftochter Lyssa zu Wort: Im Netz machten sie deutlich, wie sehr ihnen der Tod ihrer Mutter zu schaffen macht!

"Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist", zeigte sich die 26-jährige Cecily auch eine Woche nach dem Tod ihrer Mama auf Instagram noch total unter Schock. Auch Stieftochter Lyssa unterstrich, wie sehr sie mit dem Verlust der US-Amerikanerin zu kämpfen hat: "Weck mich jemand aus diesem grausamen Traum." Die gerade einmal 20-jährige Bonnie wandte sich stattdessen mit einem rührenden Statement direkt an die Verstorbene: "Ich bin so dankbar, dich meine Mutter nennen zu dürfen. Ruhe in Frieden, Mama. Ich liebe dich so sehr."

Vor allem die Beziehung zwischen Beth und Stieftochter Lyssa scheint nicht immer ganz einfach gewesen zu sein: Vor dem Ableben der Blondine hatten sich die zwei im Netz öffentlich angefeindet. Wie kürzlich bekannt wurde, sollen die beiden aber kurz vor dem Tod des TV-Stars noch einmal die Möglichkeit gehabt haben, sich auszusprechen – und sich dabei wieder versöhnt haben.

