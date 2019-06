Riesenschreck für die schwangere Isabell Horn (35)! Die Schauspielerin erwartet derzeit ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Partner Jens Ackermann. Seit der Verkündung der Schwangerschaft vor einigen Monaten, liefert die Vollblutmami ihren Followern regelmäßig Baby-Updates – so verriet sie beispielsweise schon, dass ihre kleine Tochter Ella ein Brüderchen bekommt. Aber auch diesen aktuellen Schockmoment wollte sie mit ihren Followern teilen: Isabell musste am vergangenen Wochenende wegen starker Beschwerden im Bauch einen Arzt aufsuchen!

In ihrem neuesten YouTube-Video berichtet die 35-Jährige ausführlich von den Geschehnissen: "Es waren nicht nur leichte Übungswehen, sondern richtige Schmerzen. Ich hab' echt gedacht: 'Es geht jetzt los!'", schildert die Zweifachmama in spe die Situation in dem Clip. Anschließend gibt sie jedoch Entwarnung: “Jedenfalls hat der Arzt mich dann untersucht und beruhigt: Alles prima!”, erklärt Isabell weiter, die sich derzeit in der 34. Schwangerschaftswoche befindet. Es habe sich lediglich um besonders starke Senkwehen gehandelt, die vier bis sechs Wochen vor der Geburt durchaus üblich seien.

"Jedenfalls waren diese Senkwehen, [...] die ich jetzt hatte, ein bisschen stärker, weil ich auch tagsüber echt sehr aktiv war", führt Isabell weiter aus. Sie habe in letzter Zeit einfach zu viel geschleppt und geputzt. "Ich kann mich da immer nicht so zurücknehmen und dafür habe ich jetzt die Quittung bekommen", schlussfolgert die ehemalige GZSZ-Darstellerin.

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn, Mai 2019

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn und ihr Partner Jens Ackermann

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Schauspielerin Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de