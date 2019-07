Jetzt ist es offiziell: Christin Balogh (33) verlässt Sturm der Liebe! Spekulationen, dass die Schauspielerin aus der ARD-Telenovela aussteigen wird, gab es schon länger. Der Grund: Ihr Serien-Charakter Tina Kessler heiratet im Juli Ragnar Sigurdson (Jeroen Engelsman) – und es war von Beginn an klar, dass der Isländer Bichlheim bald wieder verlassen wird. Deshalb wurde vermutet, dass Tina ihrem Mann folgen wird. Und diese Vermutungen haben sich nun als richtig herausgestellt!

Tina wird nach der Hochzeit mit Ragnar nach Island ziehen – damit wird Christin in Folge 3188 zum letzten Mal in ihrer "Sturm der Liebe"-Rolle zu sehen sein: "Es war wirklich keine leichte Entscheidung, aber ich habe einfach gespürt, dass es für Tina und mich Zeit wird, den Fürstenhof mit all seinen wunderbaren Bewohnern und Angestellten zu verlassen und mich neuen Abenteuern zu stellen", erklärte die 33-Jährige in einer ARD-Pressemitteilung. Es sei eine wundervolle Reise gewesen, die jetzt für sie ende.

"Tina durfte so viel erleben, wachsen und auch scheitern", führte sie weiter aus. Für diese Spielmöglichkeiten und die Unterstützung aus dem gesamten Team sei sie sehr dankbar. Sie gehe mit einem weinenden und einem lachenden Auge. "Mir bleibt nichts, außer Danke zu sagen für unfassbare sechs Jahre."

ARD / Thomas Neumeier Tina (Christin Balogh) und Ragnar (Jeroen Engelsman) in "Sturm der Liebe"

ARD/Christof Arnold Christin Balogh spielt Tina Kessler bei "Sturm der Liebe"

