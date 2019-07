Alle Details zur royalen Taufe! Es ist kommenden Samstag genau zwei Monate her, dass der kleine Prinz Archie das Licht der Welt erblickt hat. Und genau an diesem Tag soll der Mini-Royal nun auch getauft werden – ein ganz besonderes Event für die stolzen Eltern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37). Da in den letzten Wochen immer mehr Hinweise zu der Zeremonie an die Öffentlichkeit gedrungen sind, fassen wir hier noch einmal alle bisher bekannten Details zusammen.

Offiziell bestätigt wurde bereits, dass die Taufe im kleinen Kreis in Queen Elizabeths (93) privater Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden soll. Eine Quelle berichtete gegenüber Peoples Magazine, dass die Location auf Wunsch des royalen Paares ausgewählt wurde. Sie hätten sich ein ruhiges und vertrautes Plätzchen mit einer ganz besonderen Atmosphäre gewünscht. Und auch die geringe Entfernung zu ihrem Wohnhaus, dem Frogmore Cottage, könnte ausschlaggebend gewesen sein. Rund 25 Personen, darunter Familie und Freunde, sollen anwesend sein. Während Queen Elizabeth aufgrund von Terminüberschneidungen – wie schon bei der Taufe von Prinz Louis (1) – nicht persönlich anwesend sein wird, spielt offenbar Meghans Mutter Doria Ragland eine Rolle im Ablauf der Zeremonie – sie soll an der Seite ihrer Tochter stehen.

Wie die Taufe tatsächlich abgelaufen ist, werden die Fans der Königsfamilie spätestens am Sonntag erfahren. Wie bereits bei den Festlichkeiten für Prinz Williams (37) und Herzogin Kates (37) Kindern, sollen Fotos der Feier und der Zeremonie am darauffolgenden Tag veröffentlicht werden.

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Instagram / sussexroyal / Chris Allerton Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Archie Harrison im Mai 2019

