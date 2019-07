Ihre Beziehung wird in Kürze auf eine harte Probe gestellt! Michael Wendler (47) und seine Laura ziehen in diesem Jahr ins Sommerhaus der Stars ein. Auf dem Format scheint jedoch eine Art Trennungsfluch zu liegen: In den letzten Jahren ging bei einigen Paaren kurz nach Ende der Show die Beziehung in die Brüche – Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34) sowie Bert Wollersheim (68) und seine Bobby Anne Baker (49) sind nur zwei Beispiele. Haben Michael und Laura also möglicherweise Angst, dass es auch ihnen so ergehen könnte?

Im Gespräch mit RTL gab sich Laura ziemlich unbekümmert: "Sicherlich gibt es Paare, die dem Stress nicht standhalten würden. Aber ich weiß, dass wir uns auch nach dem Sommerhaus noch in die Augen gucken können." Auch dem Schlagersänger scheint der vermeintliche Trennungsfluch der Show keine großen Sorgen zu bereiten: "Ich bin überzeugt, dass uns diese Erfahrung als Paar zusammenschweißen wird", pflichtete er seiner jungen Freundin bei.

Die Promiflash-Leser scheinen in Bezug auf die Beziehung der beiden jedoch nicht ganz so optimistisch zu sein: In unserer großen Sommerhaus-Umfrage zur diesjährigen Staffel glaubten fast die Hälfte aller User, dass der Fluch in diesem Jahr den Schlagerstar und die Abiturientin heimsuchen wird – von 2.155 Befragten stimmten 1.073 (49,8 Prozent) für die beiden. Doch auch eine erneute Trennung zwischen Yeliz (25) und Johannes (788 Votes; 36,6 Prozent) wurde hoch gehandelt.

ActionPress Micaela Schäfer und Felix Steiner bei einer Bar-Eröffnung von Olivia Jones

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller auf Mallorca

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

