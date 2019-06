Das Sommerhaus der Stars kann ziemlich heimtückisch sein! Im Rahmen des Reality-TV-Formats werden in jedem Jahr acht Promipaare für kurze Zeit auf engstem Raum zusammengepfercht. Während ihres Aufenthalts kämpfen die Duos zudem um ein stolzes Preisgeld. Unter diesem Druck zerbrach in den bisherigen drei Staffeln schon so manche Beziehung. Doch welche Couples könnte der Trennungsfluch in diesem Jahr treffen? Promiflash macht den großen Pärchen-Check!

Natürlich kann es grundsätzlich jedes Paar treffen – doch einige Beziehungen sind im Gegensatz zu anderen noch recht frisch, wie zum Beispiel die Liebe von Sänger Benjamin Boyce (50) und Reality-Gesicht Kate Merlan. Ob ihnen das zum Verhängnis werden könnte? Die Liebe von Senay Ak und DSDS-Star Menowin Fröhlich (31) hat hingegen schon einige Höhen und Tiefen hinter sich. Auch Willi Herren (43) und seine frisch angetraute Ehefrau Jasmin sitzen offenbar fest im Sattel. Bei ihnen laufe es derzeit bestens, wie sie selbst sagen. Vor dem Entzug des Ballermann-Sängers Ende des vergangenen Jahres mussten die beiden allerdings eine schwere Krise überstehen. Am anstrengendsten könnte die Belastungsprobe im Sommerhaus jedoch für die folgenden drei Couples werden:

Der Wendler und seine 18-jährige Laura

Michael Wendler (46) und Laura Müller stehen schon seit Beginn ihrer Liaison im Fokus der Öffentlichkeit. Das ungleiche Paar polarisiert enorm und könnte auch die Stimmung unter den Bewohnern der portugiesischen Finca spalten. Mögliche Eifersuchtsdramen oder Streitthemen zwischen dem Schlagermusiker und der Schülerin werden zudem mit Sicherheit auch von den Zuschauern genauestens unter die Lupe genommen. Ob die zwei diese Prüfung bestehen werden?

Das "Love Island"-Couple

Mike Heiter und Elena Miras (27) fanden zwar erst nach ihrer Kuppelshow-Teilnahme zusammen, ruhig wurde es allerdings nie um die Schweizerin und ihren Muskelmann: Die beiden erwarteten schon nach kurzer Zeit Nachwuchs, trennten sich vor der Geburt ihrer Tochter, fanden aber schon nach wenigen Tagen wieder zusammen. Seitdem ist die junge Familie glücklich vereint. Ob dieser Zustand auch dem Sommerhaus-Fluch standhalten wird?

Das "Bachelor in Paradise"-Paar

In der Beziehung von Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25) scheint es allein in den vergangenen Monaten ordentlich Zündstoff gegeben zu haben. Die ehemaligen Rosen-Anwärter hatten sich erst Anfang April getrennt. Anschließend schoss die sonst so schweigsame Schönheit öffentlich gegen ihren Ex. Doch nach nur einem Monat folgte dann das Liebes-Comeback der zwei. Ob die Trennung nur ein PR-Stunt war oder ob ihre Beziehung tatsächlich auf wackligen Beinen steht, könnte sich im Sommerhaus zeigen.

Wie wichtig eine intakte Beziehung vor dem Einzug in die Finca ist, weiß auch Ex-Teilnehmerin Saskia Atzerodt (27). Die Influencerin stellte sich im Jahr 2017 zusammen mit Nico Schwanz (41) der Herausforderung im Sommerhaus, trennte sich allerdings wenig später von dem Male Model. "Wenn man in den Urlaub fährt, ist das was anderes. Wenn man keinen Bock aufeinander hat, kann man sich eine Stunde aus dem Weg gehen oder Versöhnungssex haben", erklärte Saskia rückblickend gegenüber RTL.

Auf andere wirkt die Teilnahme an dem TV-Abenteuer aber auch durchaus beflügelnd, wie zum Beispiel die Vorjahreskandidaten Julian Evangelos (26) und Stephanie Schmitz (24) durchblicken ließen. "Ich meine, wir haben es perfekt gemeistert. Sind immer noch zusammen und uns kann einfach nichts etwas anhaben", freute sich Stephi vor Kurzem im Promiflash-Interview. Was meint ihr: Welche Pärchen trennen sich in diesem Jahr nach dem Sommerhaus? Stimmt in der Umfrage ab!

