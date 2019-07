Ist es mit den Spice Girls schon wieder vorbei? Vor Kurzem ging die erfolgreiche Girl-Band in Großbritannien auf große Reunion-Tour und gab Mitte Juni ihr letztes Konzert im Wembley Stadion in London. Allerdings traten Mel B. (44), Melanie C. (45), Emma Bunton (43) und Geri Horner (46) dabei ohne die Fünfte im Bunde, Victoria Beckham (45), auf. Und vielleicht müssen die Fans bald noch auf ein weiteres Mitglied verzichten: Geri will die Truppe offenbar verlassen!

"Geri liebte die Tour, aber es war sehr hart für sie und sie denkt, dass die drei Abende im Wembley Stadion der perfekte Abschluss gewesen sind", offenbarte eine Quelle gegenüber The Sun. Die zweifache Mutter wolle auch nicht mehr so lange von ihren Kindern getrennt sein – dies würden jedoch die Pläne der drei

anderen Spice Girls mit sich bringen. So spielen die Musikerinnen mit dem Gedanken, im Zuge einer Welt-Tournee im Februar in Australien aufzutreten. "Sie hatten so viel Spaß und sie wissen, dass es eine enorme Nachfrage außerhalb von Großbritannien gibt", schilderte der Insider weiter.

Dies wäre nicht das erste Mal, dass sich Geri von ihren Mädels abwendet: 1998, zwei Jahre vor der Bandauflösung, war die heute 46-Jährige schon einmal aus der Girl-Combo ausgestiegen. Während der vergangenen Tour gab sie jedoch zu, diesen Schritt heute zu bereuen: "Es tut mir leid, dass ich ausgestiegen bin. Sorry, ich war einfach eine Göre", sagte sie kürzlich bei einem Auftritt.

Splash News Mel B., Emma Bunton, Geri Horner und Mel C.

Getty Images Geri Horner 2016 in London

Stuart Wilson/Getty Images Mel B., Geri Horner, Emma Bunton und Mel C. von den Spice Girls 2012 in London

