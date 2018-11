Es war die Überraschungsnachricht des Monats. Nach wochenlangen Spekulationen verkündeten die Spice Girls Anfang November: Sie gehen tatsächlich wieder auf Tour! Mel B. (43), Melanie C. (44), Emma Bunton (42) und Geri Halliwell (46) werden allerdings ohne Posh Spice Victoria Beckham (44) im Juni 2019 quer durch Großbritannien reisen und alte Zeiten wieder aufleben lassen. Das Interesse an der Reunion ist riesig – deswegen gab die Girlgroup jetzt sogar sechs zusätzliche Konzerttermine bekannt!

Sechs Auftritte in Stadien sollten es eigentlich werden – doch kurzerhand wurden die Tour-Gigs verdoppelt! Aufgrund der immensen Nachfrage werden die Spice Girls nicht nur einmal in London und Manchester auf der Bühne stehen, sondern jeweils dreimal! Auch in Coventry hängt das Quartett einen Extratermin dran. Neben ihren geplanten Konzerten in Sunderland, Edinburgh und Bristol wurde außerdem ein Gig in Cardiff bekannt gegeben. Ob die Mädels es dabei belassen oder sogar noch weitere Städte dazukommen? Wie Daily Mail berichtet, sind auch vier der zusätzlichen Konzerte schon ausverkauft...

Obwohl Victoria bei der Tour nicht dabei sein wird, machte die Designerin zuletzt deutlich, wie sehr sie sich für ihre ehemaligen Bandmitglieder freue. "Ein Spice Girl gewesen zu sein, war ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben und ich wünsche meinen Mädchen so viel Liebe und Spaß, wenn sie wieder auf Tour gehen", schrieb die 44-Jährige auf Instagram. Sie selbst habe allerdings zu viele geschäftliche Verpflichtungen, um Emma, Mel B., Melanie C. und Geri zu begleiten.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Victoria Beckham bei den People's Choice Awards 2018

ActionPress / The Picture Library Die Spice Girls bei den National TV Awards 1996

Instagram / emmaleebunton Die Spice Girls, 90er-Girlband

