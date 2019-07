Alkohol-Beichte von Jessica Hart (33)! Wenn das Victoria's Secret-Model über den Laufsteg schwebt, begeistert sie mit einem strahlenden Lächeln und einem Traumbody – ein Paradebeispiel für einen gesunden Fitness-Lifestyle. Man ahnt nicht, mit welchen Problemen die Australierin noch bis vor Kurzem zu kämpfen hatte. In einem Interview enthüllt die Blondine jetzt, warum sie seit einem Jahr keinen Tropfen Alkohol mehr angerührt hat.

"Mit 13 fing ich an zu trinken", gibt Jessica gegenüber Harper’s Bazaar Australia zu. Mit 14 wurde sie als Model entdeckt. Mit dem Erfolg kamen die Partys. "Immer wenn ich ein paar Tage freihatte, ging ich aus und war stolz, die Leute unter den Tisch zu trinken und erst heimzugehen, als die Sonne aufging. Es war nicht so, dass ich unbedingt jeden Tag trinken musste, aber immer wenn ich es tat, konnte ich nicht aufhören", erinnert sich die Laufstegschönheit. Ein Drink war nie genug. "Ganz oder gar nicht" war das Motto. Eines Morgens sei sie aufgewacht und wusste: "Das war’s. Ich entschied, meinen Körper in einen Tempel zu verwandeln."

Es ist jetzt genau ein Jahr her, dass die 33-Jährige aufgehört hat zu trinken. In den ersten Monaten ihrer Abstinenz besuchte sie auch die anonymen Alkoholiker. Nicht mehr zu trinken sei "die beste Entscheidung ihres Lebens" gewesen.

Getty Images Jessica Hart, Model

Getty Images Jessica Hart auf der amfAR Gala in New York 2018

Getty Images Jessica Hart, Model

