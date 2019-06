Suff-Fahrt oder gemütlicher Sekt-Ausflug? Eigentlich kennt man die amtierende Let's Dance-Kandidatin Evelyn Burdecki (30) als disziplinierte und brave Tanz-Novizin. So betont sie auch immer wieder in Interviews, dass sie keine Alkohol-Trinkerin ist. Doch bei ihrem letzten Mädelsurlaub auf einer Jacht vor der beliebten Urlaubsinsel Mallorca lieferte die Ex-Der Bachelor-Kandidatin eine eher wackelige Performance. Wie aktuelle Paparazzi-Aufnahmen zeigen, hat Evelyn wohl zu tief ins Glas geschaut.

Die besagten Fotos zeigen Evelyn in einem knallroten Badeanzug auf einer Jacht in Begleitung von Freundinnen. Ihr Accessoire auf jedem Bild: ein weißes Sektglas. Doch statt elegant übers Parkett zu gleiten, wie sie es in den letzten Wochen bei "Let's Dance" gemacht hat, torkelt sie an der Rehling, stapft orientierungslos über das Boot und fällt sogar ein- bis zweimal hin und muss vom Bootspersonal gestützt werden. Ob da wirklich nur Sekt im Glas war?

Auf die Aufnahmen angesprochen verrät der Blondschopf im RTL-Interview: "Das war schon eine spannende Erfahrung, ich bin ja nicht so die Trinkerin." Sie habe nur zwei Gläser Sekt getrunken, doch ihr Kopf hätte das nicht mit der örtlichen Hitze vertragen. "Ich bin ein Mensch wie jeder andere, ich fand auch, dass das sehr lustige Bilder waren", erklärt der Reality-Star weiter.

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Evelyn Burdecki im Mallorca-Urlaub 2019

Joan Llado / GTres / SplashNews.com Evelyn Burdecki im Mallorca-Urlaub 2019

Joan Llado / GTres / SplashNews.com TV-Sternchen Evelyn Burdecki

