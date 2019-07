Showdown oder nettes Pläusch­chen? Clea-Lacy Juhn (28) freut sich für ihren Ex Sebastian Pannek (32): In der TV-Bekanntheit Angelina Heger (27) fand der ehemalige Bachelor eine neue Liebe. Die beiden zeigten sich nun auch schon öffentlich auf dem roten Teppich der Berlin Fashion Week. Und genau dort könnten sie Clea bei einer Veranstaltung jederzeit über den Weg laufen – Bastis Verflossene scheint das nicht zu stören: Sie wäre bereit für ein Treffen!

Ein mögliches Aufeinandertreffen der drei dürfte demnach also nicht im Streit enden! Wie Clea im Interview mit Promiflash verriet, würde sie in solch einem Fall kein unangenehmes Gefühl haben. "Ich würde beiden 'Hallo' sagen. Ich würde auch auf beide zugehen, weil wir eigentlich nie ein Problem miteinander hatten, auch Angelina und ich nicht. Es wird ein ganz normales 'Hallo' – ohne böse Blicke", sagte sie.

Zudem kommt das Liebes-Outing von Bastilina für die einstige Bachelor-Gewinnerin offenbar nicht überraschend! Sie wurde bereits im April von einem Fan darauf aufmerksam gemacht, dass es Bilder von ihrem Ex-Freund mit einer neuen Frau an seiner Seite gibt. "Ich habe ihm dann auch noch einen Screenshot geschickt. Doch es kam keine Reaktion und keine Antwort und da dachte ich mir so: 'Okay, jetzt ist es wahr.' Dadurch habe ich es gewusst", erklärte sie Promiflash weiter.

Getty Images Clea-Lacy Juhn, TV-Bekanntheit

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger auf der Berlin Fashion Week 2019

AEDT/WENN.com Clea-Lacy Juhn beim Tribute to Bambi 2018

