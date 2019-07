Warum geht er freiwillig in den TV-Knast? Ab 23. Juli stellt sich Michael Wendler (47) einer großen Herausforderung: Er zieht zusammen mit seiner Freundin Laura ins Sommerhaus der Stars. Dort warten nicht nur diverse Challenges auf das Paar, sondern auch noch weitere sieben Pärchen, mit denen die Turteltauben auf engstem Raum zusammenwohnen müssen. Doch wieso setzt sich der Musiker diesen Stress-Faktoren aus? Einer der Gründe ist die Liebe!

"Man kommt in eine Umgebung, die man im normalen Leben so nicht wiederfindet und dadurch lernt man seinen Partner auch intensiver kennen. Ich bin noch nicht so lange mit Laura zusammen und so hat man die Gelegenheit, sich auch in extremen Situationen besser kennenzulernen", offenbarte der Schlagerstar im Interview mit RTL. Er sei fest davon überzeugt, dass sogar schlimme Stresssituationen ihn und seine Liebste noch enger zusammenschweißen würden – ob das in der Realität auch der Fall sein wird?

Immerhin kam es in den vergangenen Staffeln immer wieder zu Trennungen von Paaren nach der "Sommerhaus"-Teilnahme – die Auseinandersetzungen mit dem Partner in der Trash-WG wurden einigen zu viel. Dass der Liebesaus-Fluch auch ihn und Laura treffen könnte, glaubt der Wendler aber nicht: "Sicherlich gibt es Paare, die dem Stress nicht standhalten würden, aber ich weiß, dass wir uns auch nach dem 'Sommerhaus' noch in die Augen gucken können."

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Juni 2019

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura M.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Freundin Laura

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de