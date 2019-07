Costa Cordalis (✝75) legte nicht nur eine beeindruckende Schlager-Karriere hin, sondern war auch als Sportler ziemlich erfolgreich. Am Dienstagnachmittag starb der Sänger in seiner Wahlheimat Mallorca. Nicht nur seine Familie, auch seine Fans trauern um ihn und werden ihn sicher als Interpreten großer Hits, wie "Anita", in Erinnerung behalten. Was viele nicht wissen: Der 75-Jährige war auch Skilangläufer und trat vor 24 Jahren sogar bei einer Weltmeisterschaft an.

Zweimal sicherte sich Costa die Goldmedaille bei den griechischen Landesmeisterschaften. Daraufhin durfte er sein Heimatland 1985 dann bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Tirol vertreten. Leider kam er bei dem Rennen als Letzter ins Ziel. Für den Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo reichte es schließlich nicht. Er wurde von dem Nationalen Olympischen Komitee – kurz NOK – nicht für den Wettkampf nominiert.

Doch Costas größte Leidenschaft war ganz klar die Schlagermusik. Bis kurz vor seinem Tod stand der Wahlmallorquiner noch auf der Bühne und begeisterte das Publikum mit seinen Songs. Zuletzt trat er im März bei einem Konzert für den verstorbenen Kult-Auswanderer Jens Büchner (✝49) auf. Er performte an der Seite seines Sohnes Lucas (51) und wirkte dabei schon geschwächt.

Friedrich,Jürgen Costa Cordalis im Mai 2018 auf Mallorca

AFTONBLADET BILD / AcionPress Costa Cordalis, zweifacher griechischer Landesmeister im Skilanglauf

ActionPress Costa und Lucas Cordalis auf Mallorca

