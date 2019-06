Er musste die Schattenseiten des Ruhms ertragen! Im zarten Alter von gerade einmal 14 Jahren wurde Liam Payne (25) quasi über Nacht berühmt: Nach seiner Teilnahme an der britischen Castingshow The X Factor und der Gründung von One Direction bereiste der Sänger die ganze Welt und verkaufte Millionen von Platten. Aber die Jubelstürme um ihn brachten ihn an seine Grenzen: Liam offenbarte jetzt, während der Band-Zeit öfter zum Alkohol gegriffen zu haben!

Im Interview mit Men’s Health Australia blickte der Musiker offenbar mit gemischten Gefühlen auf seine One Direction-Erfahrung zurück: "Wir hatten echt eine gute Zeit, aber es gab auch Momente, die echt gefährlich waren." Der heute 25-Jährige gestand, während Tourneen oft vor Auftritten getrunken zu haben. Er habe sich gefühlt, als hätte er ein "Disney-Kostüm" vor den Gigs immer wieder überstreifen müssen: "Und unter dem Disney-Kostüm war ich die meiste Zeit angepisst, weil es keine andere Möglichkeit gab, sich mit dem Geschehen auseinanderzusetzen."

Liam stellte klar, dass er während seiner Boyband-Tage "nie" gedacht habe, sein Leben unter Kontrolle zu haben. Erst nach fast sechs gemeinsamen One Direction-Jahren habe er 2016 ein Gefühl der Normalität zurückgewinnen können.

DJDM/WENN.com Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014 in Las Vegas

Getty Images Liam Payne bei einem Event 2010

Carlos Alvarez/Getty Images One Direction-Stars Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan, 2014

