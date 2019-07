Es ist ein Mädchen! Erst vor gut einer Woche ließ Pretty Little Liars-Star Shay Mitchell (32) die Baby-Bombe platzen: Sie und ihr Partner Matte Babel (38) erwarten Nachwuchs. Und die Schwangerschaft der werdenden Mutter ist schon ziemlich weit vorangeschritten – die Beauty ist bereit im sechsten Monat. Das Geschlecht des Babys wussten sie und Matte bisher noch nicht. Das hat sich jetzt geändert – die beiden überraschten sich selbst mit einer coolen Enthüllungsaktion.

In einem YouTube-Video rufen der Star und sein Liebster gerade ihre engsten Vertrauten an, um zu erfragen, was sie glauben: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Dann passiert etwas vollkommen Unerwartetes: Zwei Ninja-Kämpfer tauchen auf der Bildfläche auf – einer im blauen Anzug und einer im Pinken. Es entfacht ein wilder Geschlechter-Kampf, am Ende siegt jedoch Team Pink. Damit ist die Nachricht raus: Shay und Matte erwarten ein Mädchen.

Dieses Ergebnis haut die Schauspielerin vollkommen aus den Socken: "Lange Zeit dachte ich, es wäre ein Junge. Aber ich in superglücklich." Worüber die Brünette aber so gar nicht hinweg kommt, ist, dass sechs von acht ihrer Vertrauten bereits mit einem Mädchen gerechnet haben: "Oh mein Gott, alle wussten es." Für Shay nahezu unvorstellbar, wie sie immer wieder betont: "Es ist verrückt."

