Schwerer Schicksalsschlag im Hause Cordalis-Katzenberger: Das berühmte Familienoberhaupt Costa Cordalis (✝75) ist gestern Nachmittag in seiner Wahlheimat Mallorca verstorben. Dies bestätigte sein Sohn Lucas Cordalis (51), der Ehemann von Daniela Katzenberger (32). Für deren Tochter Sophia (3) tat der Opa einfach alles. Im Promiflash-Interview verriet der Schlager-Star vor einiger Zeit noch – er hätte gerne einen Enkelsohn von Daniela und Lucas.

Für Costa war es das größte Glück, dass die Katzen-Eltern so ein tolles Kind wie Sophia in die Welt gesetzt haben, weswegen er gerne noch Nachschub gehabt hätte. "Die sollen sich noch einmal richtig anstrengen und ein Zweites bekommen. Vielleicht wird es ein Bub und der bekommt dann meinen Namen", so der "Anita"-Interpret gegenüber Promiflash. Dieser Wunsch blieb ihm aber verwehrt. Vielleicht nehmen Dani und Lucas dieses Unterfangen ja noch irgendwann in Angriff.

Der Musiker war allgemein ein richtiger Familienmensch. Er und seine Frau Ingrid Cordalis waren knapp 50 Jahre verheiratet – und das Geheimnis ihrer Liebe war einfach ein gesundes Gefühl füreinander und für das eigene Blut.

P.Hoffmann/WENN.com Lucas und Costa Cordalis beim Charity-Konzert "Goodbye Jens – Party-Stars halten zusammen"

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

Daniela Katzenberger Costa Cordalis und Enkelin Sophia

