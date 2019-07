Neben dem ganzen Raten und den schönen Auftritten gab es bei der ersten The Masked Singer-Show vor allem ein Thema: das Brusthaar von Juror Max Giesinger (30). Der "Wenn sie tanzt"-Interpret trug nämlich ein sehr weit ausgeschnittenes Oberteil und gab dabei volle Sicht auf seinen Busch. Haben Max die Online-Kommentare etwa zugesetzt? Denn für die heutige Show hat er sich nämlich für ein hochgeschlossenes Oberteil entschieden.

Vielleicht um haarige Schlagzeilen zu vermeiden, wählte der Musiker zur heutigen Ausgabe ein hochgeschlosseneres Hemd. Als der Moderator Matthias Opdenhövel ihn darauf ansprach, bekannte Max, dass er es beim letzten Mal gar nicht gemerkt habe, dass sein Shirt immer "weiter runterging" und sein ganzes Brusthaar rauskam. "Es hat auch niemand was gesagt", so der ehemalige The Voice of Germany-Kandidat.

Dass Max heute etwas hochgeschnürter ist, ist auch den Zuschauern aufgefallen. Auf Twitter gab ein User bekannt: "Ich habe Max Giesinger gar nicht erkannt, bei so viel Stoff am Körper." Eine andere fand die Outfitwahl besser als beim letzten Mal: "Gott sei Dank, Max Giesinger hat heute mehr an, als letzte Woche."

