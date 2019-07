Der Schock sitzt immer noch tief: Am Dienstagnachmittag ist der erfolgreiche Musiker Costa Cordalis (✝75) auf Mallorca im Kreise seiner Familie verstorben. Das bestätigte sein Sohn Lucas (51) in einem kurzen Statement. Damit wurden die schlimmsten Befürchtungen einiger Fans nach einem Social-Media-Posting von Iris Klein (52) traurige Gewissheit. Jetzt meldete sich die Mutter von Daniela Katzenberger (32) erneut zu Wort und trauert um Costa!

Via Instagram versucht Iris ihre Erschütterung über das Ableben des Musikstars in Worte zu fassen. "Ruhe in Frieden, lieber Costa! Du warst ein Engel auf Erden. Wir sehen uns wieder", schreibt die Mutter der Katze dort mit weinenden Emojis. Dazu hat die 52-Jährige ein Bild mit einer Kerze gepostet – die in vielen Religionen als Symbol der Trauer bekannt ist. Iris und Costa hatten 2013 bei der Promi-Variante von The Biggest Loser mitgemacht, wodurch nicht nur sie sich kennengelernt hatten – sondern auch ihre Kinder Dani und Lucas zueinander gefunden haben.

Schon nach wenigen Stunden kommentieren zahlreiche Fans den Abschieds-Beitrag – unter ihnen auch Patricia Blanco (48). Das TV-Gesicht zeigt Iris ihr Mitgefühl mit den Worten "Tut mir sehr leid" und einem betenden Emoticon.

