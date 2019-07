Wer sind die Taufpaten von Archie Harrison? Am 6. Mai kam der Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zur Welt. Nun steht am Samstag ein wichtiger Termin für den Nachwuchs an – er wird genau zwei Monate nach seiner Geburt in der privaten Kapelle der Queen auf Schloss Windsor getauft. Wer dort die Taufpatenschaft für Archie übernimmt, wollen Harry und Meghan allerdings nicht mit der Öffentlichkeit teilen!

In einem Statement des Buckingham Palace wurde die Entscheidung von Archies Eltern mitgeteilt. "Die Taufpaten werden ihren Wünschen entsprechend privat bleiben", lautete es in der Veröffentlichung. Im Voraus hatte es bereits zahlreiche Spekulationen gegeben, wem Meghan und Harry diese große Ehre zuteil werden lassen. Tennis-Queen Serena Williams (37) war ebenso im Gespräch wie Meghans kanadische Stylistin Jessica Mulroney und Harrys Freunde Jake Warren und Mark Dyer, wie Hello berichtet hatte.

Bislang werden laut People 25 enge Freunde und Familienmitglieder zur Taufe erwartet. Obwohl es größtenteils eine private Feier sein soll, plane das Paar, am nächsten Tag Bilder des Events zu veröffentlichen. "Es ist ein wunderschöner Meilenstein und sie freuen sich, diesen erst mit ihrer Familie und dann mit der Welt zu teilen", erläuterte eine Quelle dem Magazin.

