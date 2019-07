Er hat ein bewegtes Leben hinter sich! Costa Cordalis (✝75) verstarb am Dienstag im Alter von 75 Jahren – seine Angehörigen und seine Fans sind geschockt über den Verlust des Musikers. Obwohl der Sänger in Griechenland geboren wurde, erlangte er 1981 die deutsche Staatsbürgerschaft. In seiner Autobiografie verriet er aber, dass es für ihn alles andere als einfach war, einen deutschen Pass zu bekommen: Vor allem der griechische Staat stellte sich lange quer – weil Costa in seiner Heimat ein verurteilter Militärdienst-Verweigerer war!

In seiner 2014 erschienenen Autobiografie Der Himmel muss warten erzählt der Schlager-Star, dass er in Griechenland eigentlich Militärdienst hätte leisten müssen. Mithilfe seiner Familie konnte er diese Verpflichtung aber zunächst umgehen: "In der ersten Zeit nach meiner Ankunft in Deutschland sorgt mein Onkel Sokrates als hohes Tier beim griechischen Militär dafür, dass ich vom Militärdienst zurückgestellt werde." Offenbar war dieses Privileg aber nur von kurzer Dauer: "Ich werde sogar in Abwesenheit als Militär-Verweigerer verurteilt."

Der "Anita"-Interpret erhielt letztendlich die deutsche Staatsbürgerschaft – musste dafür aber tief in die Tasche greifen: "Schließlich kann ich mich weitere Jahre später nach Änderung der Rechtslage vom Militärdienst freikaufen – und damit auch den Weg zu meiner deutschen Staatsangehörigkeit ebnen." Wie viel ihn der deutsche Pass am Ende gekostet hat, verriet Costa in seinem Buch nicht.

Patrick Hoffmann/WENN.com Costa Cordalis, Musiker

ActionPress Costa Cordalis bei der Saison-Eröffnung im Megapark auf Mallorca, 2018

Wallrath, Michael Costa Cordalis mit dem Dschungelzepter, 2004

