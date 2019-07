Er freut sich auf die neue Rolle in seinem Leben! Phillip Phillips (28) und seine Partnerin Hannah verlobten sich 2014, nur knapp ein Jahr später gaben sich die beiden das Jawort. Das Glück des ehemaligen American Idol-Gewinners und seiner Frau machen jetzt süße Baby-News perfekt. In den sozialen Medien verkündete der Sänger nun ganz aufgeregt: Sie bekommen Nachwuchs – und zwar einen Jungen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker vor wenigen Tagen einen niedlichen Schnappschuss, auf dem er und Hannah auf dem Boden um einen kleinen Strampler herum liegen. Dazu schrieb der 28-Jährige überglücklich: "Phillip und Hannah sitzen auf einem Baum und küssen sich. Zuerst kommt die Liebe, dann die Ehe und im Herbst das Baby im Kinderwagen." Mit dem Hinweis "Gentleman" auf dem Strampler verriet der Rocker außerdem, dass es wohl ein Junge wird.

Auch die Mama in spe teilte dasselbe Foto via Instagram und kommentierte dazu: "Wir haben dieses Jahr ein Geheimnis bewahrt. Wir erwarten in wenigen Monaten einen kleinen Jungen." Wie weit genau sie ist, wollte die brünette Beauty allerdings nicht verraten.

Getty Images Phillip Phillips im Mai 2017

Getty Images Phillip Phillips im November 2016

Instagram / phillphill Hannah Blackwell und Phillip Phillips im Dezember 2018

