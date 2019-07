Antonia Elena macht Nägel mit Köpfen! Die Influencerin ist erst seit einem Monat von ihrem Ex-Freund Philipp Stehler (31) getrennt. Doch bereits wenige Wochen später stellte die Blondine ihren neuen Partner der Öffentlichkeit vor: Die Beauty ist jetzt an den Fitness-Fan Christian Wolf vergeben – mit zahlreichen Pärchenpics beglücken sie seitdem ihre Fans. Die Turteltauben wollen nun einen Schritt weitergehen und ganz schnell zusammenziehen!

Das verriet Antonia in ihrer Instagram-Story, denn dort fragte sie ihre Follower nach deren Unterstützung: "Wir brauchen eure Hilfe, weil wir eine Wohnung suchen und das ist in München gar nicht mal so einfach." Doch warum geht es bei Antonia und Christian plötzlich so schnell? Weil sie eben einfach happy sind: "Ich bin sehr, sehr froh, dass Chris an meiner Seite ist, ich bin wahnsinnig glücklich. Gegen das Glück von zwei Menschen kann einfach niemand etwas sagen", offenbarte die Netz-Bekanntheit vor einigen Tagen.

Wie schnell sich Antonia und Christians Liebe festigt, wird nicht von allen Followern begrüßt, denn die Münchnerin erfährt seit ihrem Paar-Outing viel Hate. Antonia kommentierte die Aussagen der Netz-Trolle so: "Für mich ist es einfach unverständlich oder auch schockierend, was da für Worte gefallen sind."

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihr neuer Freund Christian

Instagram / wolf.performance.coaching Christian Wolf, Influencer

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

