Können die Macher an den Erfolg anknüpfen? Anfang Mai lief die erste Staffel der neuen Young-Fiction-Serie Wir sind jetzt im Fernsehen. In dem Format geht es um die Laura, gespielt von Bibi & Tina-Star Lisa-Marie Koroll (21), und ihre Schulclique. Und die Story traf den Nerv der Zuschauer: Es wird eine zweite Staffel geben – das verriet "Wir sind jetzt"-Darstellerin Gina Stiebitz bereits vor einigen Wochen im Promiflash-Interview. Nun ist es offiziell: Die Dreharbeiten für die neuen Folgen haben begonnen!

Und es gibt eine weitere gute Neuigkeit: Lisa-Marie wird wieder in die Hauptrolle schlüpfen. "Laura durchlebte in der ersten Staffel so viele Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens. Es macht mir großen Spaß, mich nun wieder in die Rolle hineinzuversetzen und ihre Entwicklung miterleben zu dürfen“, erzählte sie gegenüber RTL II. Regie führt Christian Klandt, der sich ebenfalls begeistert äußerte: "Mit Schauspielern an der Umsetzung einer Geschichte zu arbeiten, ist mir immer eine besondere Freude – insbesondere mit so talentierten, jungen Schauspielern."

In einer der bisherigen Folgen schläft Lisa-Marie alias Laura mit ihrem Freund Oliver, der von Justus Czaja gespielt wird. Gegenüber Promiflash verriet die Jungschauspielerin, wie der Dreh dieser pikanten Szenen ablief. "Wir haben genau festgelegt, wann wir uns wie bewegen, wann seine Hand wo ist, wie ich mein Bein heben muss, damit man gewisse Körperregionen nicht sieht", erklärte Lisa. Unangenehm sei es ihr aber trotzdem ein bisschen gewesen.

Wir sind jetzt, RTL II Lisa-Marie Koroll in "Wir sind jetzt"

Anzeige

Wir sind jetzt, RTL II Gina Stiebitz, Schauspielerin

Anzeige

Wir sind jetzt, RTL II Lisa-Marie Koroll in "Wir sind jetzt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de