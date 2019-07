Hätte Susan Sideropoulos (38) nicht mal wieder Lust, in ihre alte Rolle zu schlüpfen? Stolze zehn Jahre lang stand die Frohnatur für die Kultserie GZSZ vor der Kamera. In der Sendung spielte sie die besonders beliebte Verena – die im Jahr 2011 schließlich mit einem dramatischen Serientod von den Mattscheiben verschwand. Doch die GZSZ-Storyline ist ja durchaus bekannt für ihre überraschenden Wendungen… Besteht da nicht vielleicht doch eine Chance auf ein Comeback von Susan?

In einem Interview mit RTL.de klingt die 38-Jährige zumindest nicht abgeneigt! "Ich meine, wer weiß?", überlegte die Blondine. "Sollte mal so eine Anfrage kommen und das ist jetzt irgendwie eine wahnsinnig tolle Geschichte, wo ich das lese und denke: 'Wow, wie cool ist das denn!' und das macht Sinn und da würde man die Zuschauer auch nicht enttäuschen – ja, wahrscheinlich würde ich dann darüber nachdenken", gab Susan zu. Für sie käme es gar nicht infrage, abzulehnen: "Alles andere wäre ja auch verrückt. Schließlich verbinde ich mit GZSZ nur gute Zeiten", betonte die in der vergangenen Folge ausgeschiedene The Masked Singer-Kandidatin.

Leider lässt GZSZ-Pressesprecher Frank Pick jedoch wenig Hoffnung auf eine Rückkehr von Susans Rolle: "Derzeit gibt es keine konkreten Gespräche und Pläne für ein Comeback von Susan. Eine Wiederbelebung der Rolle Verena ist damit keine Option", stellte er auf Anfrage im Bericht klar.

SCHROTH, CHRISTIAN / ActionPress Susan Sideropoulos bei GZSZ, 2008

Getty Images Susan Sideropoulos 2017 in Berlin

AEDT/WENN.com Susan Sideropoulos im Mai 2019 in Berlin

