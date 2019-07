Die deutsche Schlagerwelt hat mit Costa Cordalis (✝75) einen ihrer größten Stars verloren – besonders leidet aber die Familie des "Anita"-Interpreten unter seinem Tod. Am vergangenen Dienstag starb der 75-Jährige im Kreise seiner Liebsten. Sein Sohn Lucas Cordalis (51) und dessen Ehefrau Daniela Katzenberger (32) erhalten seitdem viele Beileidsbekundungen von Freunden und Fans. In diesen schweren Zeiten meldet sich auch Jennifer Frankhauser (26) zum schweren Verlust ihrer Halbschwester Dani – und spendet Trost!

Eigentlich haben die Katze und die einstige Dschungelkönigin seit Jahren keinen Kontakt mehr – doch nach Costas Ableben macht Jenny jetzt einen Schritt auf ihre Schwester zu. "Es tut mir wahnsinnig leid, was passiert ist. Ich wünsche allen Kraft, die sie jetzt brauchen werden", ließ die Brünette im Promiflash-Gespräch verlauten. Zudem verordnete sich die 26-Jährige nach der traurigen Nachricht in Gedenken an Costa zwei Tage Social-Media-Pause.

Im Netz verabschiedete sich auch Dani rührend von ihrem Schwiegervater. Auf Instagram schrieb die Mutter seiner Enkeltochter: "Dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes Du. Du fehlst einfach so unglaublich."

WENN Costa Cordalis, Musiker

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Dschungelkönigin 2018

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Costa Cordalis

