Werden sie ihm diesen Wunsch noch erfüllen? Seit Jahren gibt es immer wieder Streit zwischen Daniela Katzenberger (32) und Halbschwester Jenny Frankhauser (26). In Momenten der Trauer steht die Familie aber bekanntlich über allem anderen. Gibt der Tod von Schlagerstar Costa Cordalis (✝75) den Schwestern nun den Anstoß dazu, ihren Streit endlich hinter sich zu lassen? Immerhin wünschte sich der Sänger schon seit Langem, dass sich seine Schwiegertochter wieder mit Jenny vertragen würde.

"Mir tut das persönlich weh, wenn die zwei sich streiten", erklärte der "Anita"-Interpret im Jahr 2018 in einem RTL-Interview. Seine Bitte an die damalige Dschungelkönigin: "Jennylein, tu mir einen Gefallen, vertrag dich. Ihr seid das gleiche Blut, umarmt euch." Nach seinem Tod könnte sein größter Wunsch nun vielleicht in Erfüllung gehen. Jenny zumindest leidet derzeit öffentlich mit ihrer Schwester und bekundet via Instagram ihre tiefe Anteilnahme. "Mein aufrichtiges Beileid und viel Mitgefühl an euch. Ruhe in Frieden, Costa", schrieb die Blondine zu einem Bild, das sie neben dem Musiker zeigt.

Erste Erfolge konnte der gebürtige Grieche dank seiner Bemühungen in den letzten Jahren bereits verzeichnen: Als Jenny im vergangenen Jahr für RTL in den australischen Dschungel aufbrach, unternahm ihre Schwester Daniela schon den ein oder anderen vorsichtigen Annäherungsversuch. Ob sie sich ihrem geliebten Familienmitglied zuliebe nun endlich wieder zusammenraufen?

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser postet Beileidsbekundung

Instagram / danielakatzenberger Costa Cordalis und Daniela Katzenberger

Getty Images Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger 2015

