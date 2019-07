Knabberspaß bei den Carpendales! Annemarie und Wayne Carpendale (42) gelten schon seit Jahren als absolutes TV-Traumpaar. Bereits seit rund zwölf Jahren sind die Moderatorin und der Schauspieler schon zusammen, seit fast sechs Jahren bereits verheiratet. Gekrönt wurde ihre Liebe dann von der Geburt von Söhnchen Mads 2018. Trotz dieser langen Zeit zu zweit wirken die beiden aber immer noch verliebt wie am ersten Tag – und das bewiesen sie jetzt erneut auf einem Festival!

Auf Instagram teilte Wayne nun einen zuckersüßen Schnappschuss von sich und seiner Liebsten vom Greenfield Festival in München. Darauf zu sehen: Die schöne, strahlende 41-Jährige, wie sie innig von ihrem Liebsten von hinten umarmt wird – der ihr doch glatt mal in die Schulter beißt. Dazu schrieb der Sohn von Howard Carpendale (73) passend: "Auffressen ist blöd... aber sie ist so lecker!"

Dass Wayne von der Mutter seines Kindes nie genug bekommen kann, ist längst nichts Neues. So postete er nach der Bambi-Verleihung einen schicken Schnappschuss von sich und seiner Göttergattin und säuselte dazu in der Bildunterschrift: "Täusch ich mich oder wird sie von Tag zu Tag schöner?"

Annemarie und Wayne Carpendale

Wayne und Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Annemarie und Wayne Carpendale im Juli 2019

