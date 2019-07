So aufwendig war Sophie Turners (23) Hochzeitskleid! Die Schauspielerin gab ihrem Schatz Joe Jonas (29) am 29. Juni erneut das Jawort. Die Zeremonie fand im Süden Frankreichs statt und dieses Mal waren die Familie und die engsten Freunde des Paares anwesend. Das ausgefallene Dress der Game of Thrones-Darstellerin zog bei der Zeremonie alle Blicke auf sich: Sophie erschien in einem Spitzen-Traum mit Schleppe von Louis Vuitton. Die Robe wurde mit unfassbar viel Aufwand angefertigt: Allein 350 Arbeitsstunden gingen schon dafür drauf, das Kleid aus seinen Einzelteilen zusammenzustellen!

Der Designer des Dresses ist Nicolas Ghesquière, der bei der französischen Edelmarke als künstlerische Leiter für die Frauenkollektionen verantwortlich ist. Für Sophie entwarf er den ausgefallenen und mit Blumen bestickten Look aus Tüll und Seidengaze, wie WWD vom Modehaus erfahren hat. Über 1.000 Stunden bearbeiteten zehn Stickerinnen zuvor den 14 Meter langen Tüll – über 50.000 Kristallperlen und ebenso viele weiße Perlen wurden darauf angebracht. Selbst der Schleier brauchte 48 Stunden bis zu seiner Fertigstellung.

Doch der Aufwand zahlte sich definitiv aus – denn wie das erste Foto nach der Hochzeit von Sophie und Joe zeigt, fühlte sich die Braut in ihrer Robe mehr als wohl! Hättet ihr gedacht, dass so viel Arbeit in ihrem Kleid steckt? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas im Juni 2019

