Dieser Streit schlägt Wellen! In der ersten Love Island-Folge 2017 lernten sich Elena Miras (27) und Stephanie Schmitz (25) kennen – doch eine Freundschaft entwickelte sich keinesfalls zwischen den beiden. Auch heute noch verlieren die beiden Ex-Inselschönheiten kein gutes Wort übereinander. Wie tief die Antipathie der beiden Streithähne wirklich geht? Stephie entfolgt jetzt sogar Freunden von Elena – im aktuellen Fall Ex-Bachelor-Sternchen Yeliz Koc (25), obwohl die beiden bislang eigentlich kein Problem miteinander hatten!

Der Auslöser: Elena und Yeliz sind ab dem 23. Juli im Sommerhaus der Stars zu sehen. Vorab verrieten die beiden TV-Bekanntheiten im Netz, dass sie in der TV-WG eine tolle Zeit miteinander verbracht hätten und jetzt gut befreundet seien! Scheinbar zu viel für Stephie, wie Yeliz im Promiflash-Interview rätselte: "Als ich dann mein Instagram geöffnet habe, habe ich mal so durchgeschaut und hab halt gesehen, dass Stephie mir nicht mehr folgt und ich gehe davon aus, dass sie mir entfolgt ist, weil Elena und ich uns so gut verstehen. Ich hab mich mit Stephie eigentlich sonst echt gut verstanden bei Events."

Wie Yeliz weiter offenbarte, habe sie sich im Sommerhaus mit Elena über deren einstige Mit-Islanderin über deren Konflikt unterhalten. Nach Stephies Netz-Aktion glaubt die Freundin von Johannes Haller (31) den Ausführungen von Aylens Mama: "Das hat mir dann noch mal gezeigt, dass Elena doch irgendwie recht gehabt hat. Stephie hat quasi ihren Charakter gezeigt."

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-Star

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Star

