Diese beiden Paare kriegen schon kurz nach dem Ende der Dreharbeiten vom Sommerhaus der Stars nicht genug voneinander! In rund drei Wochen geht der beliebte Kampf der Promipaare zum fünften Mal auf RTL an den Start. Die letzte Klappe fiel allerdings bereits letzte Woche, wie die Social-Media-Rückkehr der acht Duos im Netz bewies. Für vier Kandidaten kam es allerdings schon wenige Tage nach Drehschluss zur Reunion: Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) besuchten Elena Miras (27) und Mike Heiter in ihrem Zuhause!

Da scheinen sich zwei Pärchen so richtig gut angefreundet zu haben! In ihren Instagram-Storys teilten Yeliz, Johannes, Elena und Mike zuletzt alle fleißig Clips von ihrem ersten Treffen nach dem Show-Ende im privaten Rahmen. Zwischen den vier scheint auch nach dem Battle der VIP-Paare pure Harmonie zu herrschen – ein Indiz dafür, dass es auch im Sommerhaus zu keiner Auseinandersetzung zwischen ihnen kommen wird? Gerade Yeliz und Elena sind nämlich dank ihrer vorherigen TV-Auftritte bei Der Bachelor oder Love Island für ihre hitzigen Gemüter bekannt.

Ja, die vier sind offenbar richtige Fans voneinander geworden. So schrieb Yeliz auf die Frage eines Instagram-Followers: "Elena und Mike sind wirklich süß zusammen, ehrlich, loyal und menschlich." Die "Love Island"-Stars sehen das übrigens ganz genauso: "Das können wir euch nur zurückgeben", erklärte Elena in ihrer Story.

