Archie Harrison folgt bei seiner Taufe einer royalen Tradition. Der kleine Sprössling von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) ist heute genau zwei Monate alt geworden. Zugleich zu diesem Mini-Jubiläum wird der Knirps am Samstag auch in die christliche Glaubensgemeinschaft eingeführt – er wird in der privaten Kapelle der Queen (93) auf Schloss Windsor getauft. Und zu diesem Anlass wird der kleine Royal in ein traditionelles Gewand gewickelt!

Klein-Archie wird ein Familienerbstück tragen – eine Kopie des historischen Taufkleids, das zum ersten Mal im 19. Jahrhundert von Königin Victorias ältester Tochter getragen wurde, wie People berichtete. Das Dress ist eierschalenfarben, es besteht aus vielen Lagen Stoff und ist mit süßen Ornamenten verziert. Bereits Archies Cousins George (5) und Louis (1), sowie seine Cousine Charlotte (4) wurden in demselben Kleidchen zum ersten Mal gesegnet.

Zwar wollen Meghan und Harry die Zeremonie am Samstag möglichst aus der Öffentlichkeit halten – die Royal-Fans müssen aber nicht auf den Anblick von Baby Sussex verzichten. Denn die Eheleute wollen anschließend ein neues Foto von Archie auf Instagram veröffentlichen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit Prinz George 2013

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate auf Prinzessin Charlottes Taufe 2015

Anzeige

Instagram / sussexroyal Archie Harrison, Sohn von Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Archie so ein traditionelles Gewand tragen wird? Richtig gut! Ich hätte ein modernes Kleid besser gefunden Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de