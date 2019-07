Vergangenen Samstag war es endlich so weit: Der kleine Archie Harrison wurde genau zwei Monate nach seiner Geburt getauft. Die Zeremonie fand im kleinen, privaten Rahmen in der Kapelle der Queen (93) auf Schloss Windsor statt. Zu den ausgewählten Gästen zählte unter anderem auch Tiggy Legge-Bourke. Sie war in den 90er-Jahren die Nanny des Duke of Sussex und steht dem Rotschopf bis heute sehr nahe. Nun wird sogar vermutet: Ist Tiggy etwa eine von Archies geheimen Taufpaten?

Dass das ehemalige Kindermädchen von Harry und seinem Bruder Prinz William (37) zu den 25 Gästen zählte, führte laut Daily Mail zu Spekulationen, dass sie einer der geheimen Paten sein könnte. Das Trio verbindet Berichten zufolge eine enge Beziehung – Tiggy nannte ihre beiden Schützlinge früher sogar "meine Babys". Ob sie sich jetzt tatsächlich auch um den kleinen Archie kümmern wird, ist bislang jedoch nicht bestätigt.

Wie The Sun bereits vor wenigen Tagen berichtete, habe die Church of England erklärt, dass Archies Aufnahme in die christliche Gemeinschaft nicht öffentlich gelistet wird. Stattdessen wird die Taufe lediglich in den royalen Dokumenten hinterlegt. Auf diese Weise erhält die Öffentlichkeit keinen Zugriff und die Taufpaten bleiben privat – genau so, wie Meghan (37) und Harry es sich gewünscht haben.

